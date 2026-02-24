Perin Juve ai titoli di coda | lo vuole Paratici Possibile ‘scambio’ con De Gea? Ultime

Perin lascia la Juventus dopo che Paratici ha deciso di non rinnovare il contratto. La scelta deriva dalla necessità di fare spazio a un nuovo portiere e potrebbe portare a uno scambio con De Gea. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto tra i pali. La decisione finale influenzerà la composizione della rosa nella prossima stagione. La trattativa è ancora in fase di definizione e potrebbe chiudersi a breve.

© Juventusnews24.com - Perin Juve ai titoli di coda: lo vuole Paratici. Possibile ‘scambio’ con De Gea? Ultime

sul futuro del secondo portiere bianconero. Il futuro di Mattia Perin sembra ormai lontano da Torino. A 33 anni, l’estremo difensore di Latina sente l’esigenza di chiudere la carriera da protagonista, recitando un ruolo che non sia quello del “dodicesimo di lusso”. Un desiderio che era già emerso chiaramente a gennaio, quando Perin si era praticamente promesso al Genoa con un contratto pronto fino al 2028. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’operazione è sfumata solo per il veto incrociato di Luciano Spalletti e Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Calciomercato Juve, lo scambio con il Milan è ancora possibile? Romano racconta la verità sulla trattativa. Le ultimeSul calciomercato della Juventus, lo scambio con il Milan rimane una possibilità aperta, anche se al momento non si sono registrate novità significative. Calciomercato Juve: Paratici vuole alla Fiorentina uno tra Rugani e Gatti. Possibile incastro con Gudmundsson? UltimissimeNel calciomercato della Juventus, si discute di un possibile trasferimento di Rugani o Gatti alla Fiorentina, con Paratici interessato a rinforzare la rosa viola.