Conflitto tra Russia e Ucraina ai titoli di coda? Putin | Credo che il conflitto stia volgendo al termine

Da gbt-magazine.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conflitto tra Russia e Ucraina sembra essere in fase di conclusione, secondo quanto affermato dal leader russo. Durante un incontro con i giornalisti, Putin ha dichiarato di ritenere che la crisi stia volgendo al termine. La sua dichiarazione arriva dopo che il presidente del Consiglio europeo ha proposto di avviare un dialogo con Mosca, stimolando così discussioni sulla possibilità di una de-escalation delle tensioni.

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Il  conflitto  tra  Russia  e  Ucraina  ai  titoli di coda? Forse. La luce in fondo al tunnel sembra averla accesa il leader del Paese aggressore, Vladimir  Putin, commentando ai giornalisti  la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, di avviare un dialogo con Mosca. “ Credo  che il conflitto  stia volgendo al termine ” ha affermato, aggiungendo che il Cremlino “non ha mai rifiutato” di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe “l’ex cancelliere tedesco Schroeder. Altrimenti, che scelgano loro un leader di cui si fidano”. Putin: “Spero che Russia e Ue possano ristabilire relazioni”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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