Conflitto tra Russia e Ucraina ai titoli di coda? Putin | Credo che il conflitto stia volgendo al termine

Il conflitto tra Russia e Ucraina sembra essere in fase di conclusione, secondo quanto affermato dal leader russo. Durante un incontro con i giornalisti, Putin ha dichiarato di ritenere che la crisi stia volgendo al termine. La sua dichiarazione arriva dopo che il presidente del Consiglio europeo ha proposto di avviare un dialogo con Mosca, stimolando così discussioni sulla possibilità di una de-escalation delle tensioni.

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