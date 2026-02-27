A febbraio si conclude e si avvicina l’inizio di marzo nel mondo del tennis. Puppo ha commentato le condizioni di Sinner, affermando che dopo l’esibizione con Alcaraz il giocatore era stato male, mentre con Djokovic e Mensik sembrava essere al 70%. Le partite di questo mese hanno evidenziato i vari stati di forma dei tennisti in vista delle prossime competizioni.

Si va a concludere il mese di febbraio ed a breve prenderà il via quello di marzo. Per il mondo del tennis sta per iniziare, quindi, un momento importantissimo della stagione, dato che si stagliano all’orizzonte due tornei di importanza capitale come Indian Wells e Miami, due Masters 1000 dal valore notevole. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, conduttore del programma e giornalista di Eurosport, inizia la sua analisi dal momento degli italiani: “ Risultati un po’ sottotono per gli italiani, ma sono momenti di transizione che ci possono essere. I big si preparano per la trasferta statunitense di Indian Wells e Miami, mentre i risultati degli ultimi giorni sono incoraggianti, come il percorso di Cobolli ad Acapulco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Sinner è stato male dopo l’esibizione con Alcaraz. Con Djokovic e Mensik credo fosse al 70%”

Puppo riflette: “Al momento è Alcaraz ad inseguire Sinner. La rottura con Ferrero per una ragione”La stagione del tennis si è conclusa da qualche settimana, al momento i vari giocatori stanno affrontando un meritato periodo di vacanza che si...

Capolavoro Djokovic, batte Sinner in 5 set e va in finale con Alcaraz | Jannik: «Fa molto male, spero di prenderla come una lezione»Sinner dopo la sconfitta con Djokovic all'Australian Open: «Fa molto male, ho sprecato troppe occasioni.

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Puppo: Sinner è stato male dopo l’esibizione con Alcaraz. Con Djokovic e Mensik credo fosse al 70%Si va a concludere il mese di febbraio ed a breve prenderà il via quello di marzo. Per il mondo del tennis sta per iniziare, quindi, un momento ... oasport.it

Puppo: Sinner non ha ancora giocato, Alcaraz è molto tiratoLa rivalità tra Sinner e Alcaraz è ormai centrale nel tennis mondiale. La finale degli US Open 2025, vinta da Alcaraz, ha segnato un momento chiave. Puppo ha sottolineato che lo spagnolo non era ... it.blastingnews.com