Punta Marina era abituata ai pavoni ma non alle telecamere

A Punta Marina, un paese vicino a Ravenna, la presenza dei pavoni che da tempo vivono nella colonia locale è nota, ma non tutti sono abituati alle telecamere di videosorveglianza installate di recente. La convivenza tra gli abitanti e gli uccelli era tradizionalmente tranquilla, anche se negli ultimi tempi sono aumentate le segnalazioni di comportamenti insoliti e di dispositivi di sorveglianza posizionati in alcune zone del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui