Punta Marina era abituata ai pavoni ma non alle telecamere
A Punta Marina, un paese vicino a Ravenna, la presenza dei pavoni che da tempo vivono nella colonia locale è nota, ma non tutti sono abituati alle telecamere di videosorveglianza installate di recente. La convivenza tra gli abitanti e gli uccelli era tradizionalmente tranquilla, anche se negli ultimi tempi sono aumentate le segnalazioni di comportamenti insoliti e di dispositivi di sorveglianza posizionati in alcune zone del paese.
La convivenza con la colonia che popola il paese vicino a Ravenna non è sempre stata semplice, ma è stata la tv a renderla qualcosa su cui litigare «Quando finirà l’attenzione mediatica resterà un paese diviso» dice Rosanna Golfarelli, che insieme al marito Claudio Ianiero gestisce la pasticceria Cacao di Punta Marina, una frazione di Ravenna la cui monotonia è stata turbata nelle ultime settimane da una novità invadente. Non la colonia di pavoni, che si aggira per le strade di Punta Marina da molti anni, bensì le troupe delle tv del pomeriggio arrivate per documentarne la presenza, che da questione locale oggetto di moderati dissensi è stata trasformata in una vicenda sensazionale commentata in tutta Italia.🔗 Leggi su Ilpost.it
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