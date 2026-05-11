Pulisic assente Leao a caccia dell’ultima opportunità nella sfida tra Milan e Atalanta

Nella partita tra Milan e Atalanta, il club rossonero dovrà fare a meno di Pulisic, che non è stato inserito nella lista dei convocati. Al contrario, Leao cerca di sfruttare al massimo questa occasione per mettersi in mostra e contribuire alla squadra. La sfida si presenta come un momento importante per i due giocatori e per le strategie delle rispettive formazioni.

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"> Pulisic e Leao: Le Ultime Novità per Milan vs. Atalanta. Pulisic Assente contro Atalanta. CREMONA, ITALIA – 1 MARZO 2026: Christian Pulisic di AC Milan durante la partita di Serie A tra US Cremonese e AC Milan allo Stadio Giovanni Zini. (Foto di Francesco ScaccianoceGetty Images) Recenti aggiornamenti rivelano che Christian Pulisic non sarà presente nella sfida del Milan contro l’Atalanta, in programma domenica sera. Questa assenza rappresenta un’importante opportunità per Rafael Leao, che avrà la possibilità di dimostrare il suo valore. Pulisic ha riportato un problema ai muscoli glutei nella sessione di allenamento finale prima della partita, e il suo stato è monitorato con attenzione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pulisic assente, Leao a caccia dell’ultima opportunità nella sfida tra Milan e Atalanta. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan-Atalanta, infortunio dell’ultima ora in attacco: Allegri farà giocare LeaoConoscete la legge di Murphy, quella che dice che "se qualcosa può andare storto, sicuramente lo farà?'. Pulisic si ferma, tegola in casa Milan: contro l’Atalanta spazio a Leao dal 1’Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo... Argomenti più discussi: Problema al gluteo nella rifinitura: Pulisic non convocato per Milan-Atalanta; Pulisic assente, Leao a caccia dell’ultima opportunità nella sfida tra Milan e Atalanta.; Milan-Atalanta, pronto Leao al posto di Pulisic: 250^ presenza nei top 5 campionati europei; LIVE MN - Verso Milan-Atalanta: quante novità nella formazione del Diavolo. Pulisic assente per problema al gluteo.