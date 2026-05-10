Milan-Atalanta infortunio dell’ultima ora in attacco | Allegri farà giocare Leao

Per la partita tra Milan e Atalanta, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro, l’allenatore dei rossoneri ha annunciato un cambio nella formazione titolare a causa di un infortunio dell’ultimo minuto. Christian Pulisic, che era previsto in campo, non sarà disponibile, e al suo posto giocherà Leao. La squadra si prepara quindi con alcune modifiche rispetto alla formazione iniziale.

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Conoscete la legge di Murphy, quella che dice che "se qualcosa può andare storto, sicuramente lo farà?'. Bene, questo - evidentemente - è quanto sta succedendo in casa Milan da qualche settimana a questa parte. Dopo una stagione condotta quasi sempre vicino alla vetta, lottando con l'Inter per lo Scudetto, da metà marzo la squadra è crollata. Una sola vittoria e un solo gol segnato (Verona-Milan 0-1, rete di Adrien Rabiot) nelle ultime 6 partite, con soli 4 punti conquistati e una qualificazione in Champions League tornata in discussione. E ora, a poche ore da Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026, in programma alle 20:45 a 'San Siro', il tecnico Massimiliano Allegri si trova costretto a dover cambiare la formazione titolare che aveva in mente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, infortunio dell’ultima ora in attacco: Allegri farà giocare Leao ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan-Inter, la scelta di Allegri per affiancare Leao in attaccoIl derby milan-inter si avvicina con l’aspettativa di una sfida capace di indirizzare le sorti della stagione. Milan, addio Leão? Spunta Nusa per l’attacco di Allegri: ecco quanto costaRafael Leão continua ad essere al centro delle discussioni sul Milan, nel bene e nel male.