PulciNellaMente trionfo di emozioni al Cinema Lendi | premiati i migliori spettacoli della XXVI edizione | FOTO
Al Cinema Lendi si è conclusa la XXVI edizione di PulciNellaMente, evento dedicato alla cultura e all’educazione. Durante la manifestazione sono stati premiati gli spettacoli più rappresentativi di questa edizione. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi artisti e rappresentanti del settore culturale. Sono state scattate diverse fotografie per documentare i momenti salienti della serata. PulciNellaMente continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti nel panorama culturale nazionale.
PulciNellaMente si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti culturali ed educativi più importanti del panorama nazionale. Grande partecipazione ed emozione al Cinema Teatro Lendi di Sant'Arpino per la cerimonia di premiazione della XXVI edizione della storica rassegna dedicata al teatro.🔗 Leggi su Casertanews.it
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