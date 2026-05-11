PulciNellaMente trionfo di emozioni al Cinema Lendi | premiati i migliori spettacoli della XXVI edizione | FOTO

Al Cinema Lendi si è conclusa la XXVI edizione di PulciNellaMente, evento dedicato alla cultura e all’educazione. Durante la manifestazione sono stati premiati gli spettacoli più rappresentativi di questa edizione. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi artisti e rappresentanti del settore culturale. Sono state scattate diverse fotografie per documentare i momenti salienti della serata. PulciNellaMente continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti nel panorama culturale nazionale.

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