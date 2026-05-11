Puglia trekking – le meraviglie del bosco di Faeto

Domenica alle 10 si terrà l’evento “Puglia Trekking – Le Meraviglie del Bosco di Faeto”, un’escursione nel cuore dei Monti Dauni. L’appuntamento invita i partecipanti a scoprire i paesaggi del bosco di Faeto, tra natura e silenzio, offrendo un’esperienza immersiva in un’area di grande bellezza paesaggistica. La camminata è rivolta a chi desidera esplorare il territorio e vivere un momento di contatto diretto con l’ambiente naturale.

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