Puglia trekking – le meraviglie del bosco di Faeto

Da baritoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica alle 10 si terrà l’evento “Puglia Trekking – Le Meraviglie del Bosco di Faeto”, un’escursione nel cuore dei Monti Dauni. L’appuntamento invita i partecipanti a scoprire i paesaggi del bosco di Faeto, tra natura e silenzio, offrendo un’esperienza immersiva in un’area di grande bellezza paesaggistica. La camminata è rivolta a chi desidera esplorare il territorio e vivere un momento di contatto diretto con l’ambiente naturale.

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Domenica 17 ore 10.00 appuntamento con **Puglia Trekking – Le Meraviglie del Bosco di Faeto** Un’esperienza immersiva tra natura, silenzio e paesaggi mozzafiato nel cuore dei Monti Dauni. Il Bosco di Faeto, con i suoi maestosi alberi e i suoi sentieri ombreggiati, rappresenta uno dei luoghi più.🔗 Leggi su Baritoday.it

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