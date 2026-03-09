Puglia archeo trekking – il bosco di Marcedd
Sabato 14 marzo alle 10:00, a Casamassima, si svolge l’escursione organizzata da Puglia Archeo Trekking al Bosco di Marcedd. L’itinerario si svolge tra i campi di Lama San Giorgio, nelle campagne a sud-est di Casamassima, e si rivolge a un pubblico di tutte le età. L’evento prevede un percorso semplice, pensato per chi desidera scoprire un tratto suggestivo dell’area.
Puglia Archeo Trekking – Il Bosco di MarceddSabato 14 marzo – ore 10.00Casamassima – SammicheleUn percorso facile e adatto a tutti alla scoperta di uno dei tratti più suggestivi di Lama San Giorgio, nelle campagne a sud-est di Casamassima. Protagonista dell'escursione sarà la Macchia di Marcello.
