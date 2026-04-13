Puglia archeo trekking – il tetto di puglia | monte Cornacchia

Domenica 19 aprile alle 10:00 si svolgerà un'escursione sul Monte Cornacchia, il punto più alto della regione Puglia. L’itinerario attraverserà zone di natura incontaminata e offrirà viste panoramiche sulla regione. L’evento fa parte di un percorso di archeo trekking organizzato nella zona, che permette di scoprire il paesaggio e i punti di interesse storico e naturale della zona.

Domenica 19 aprile – ore 10:00Puglia Archeo Trekking – Il Tetto di Puglia: Monte CornacchiaUn’escursione sul punto più alto della Puglia, tra natura incontaminata e panorami straordinari. Raggiungeremo la vetta di Monte Cornacchia attraverso un suggestivo percorso ad anello tra boschi di querce e.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Puglia trekking – il tetto di Puglia: Monte Cornacchia Puglia archeo-trekking Monte Saraceno e aperitivo sul mareLunedì 6 (Pasquetta) – ore 09:30Puglia Archeo-Trekking Monte Saraceno + Aperitivo sul mareUn’esperienza unica per trascorrere la Pasquetta tra...