Commissione d' indagine per il buco sanitario pugliese

Una commissione d'indagine è stata richiesta per fare chiarezza sul buco sanitario in Puglia, che ha causato un deficit di 369 milioni di euro. La proposta mira a verificare ogni voce di spesa e individuare eventuali responsabilità. La decisione arriva dopo le criticità emerse nel settore sanitario regionale, che ha portato a questa significativa perdita di risorse pubbliche.

“Subito una commissione d'indagine per accertare i responsabili del buco sanitario pugliese: per il deficit di 369 milioni bisognerà chiarire ogni singola voce. Vogliamo l'elenco: nomi e cognomi”. Questa la richiesta avanzata dai gruppi della minoranza di centrodestra nel Consiglio regionale della Puglia: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Puglia e gruppo Misto. “La Puglia è in un vicolo cieco, e ai cittadini verrà imposto di pagare di tasca propria, con l'aumento dell'addizionale Irpef, parte della voragine da 369 milioni accumulata nel 2025 nei conti della sanità regionale. Si apre ora una fase commissariale, e la Regione dovrà dire ai ministeri di Economia e Salute come intende uscire dal deficit”, avvertono i 4 gruppi del centrodestra.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Commissione d'indagine per il buco sanitario pugliese Notizie correlate “Il buco nella sanità pugliese non è spuntato negli ultimi giorni”“Alla Regione Puglia si è improvvisamente scoperto che nella sanità c’è un buco di 369 milioni di euro. Sanità pugliese in rosso, il buco rischiano di pagarlo i cittadini. Pagliaro (FdI): “Faremo le barricate”Il sistema sanitario della Puglia continua a restare al centro del confronto politico e istituzionale dopo l’emergere di un disavanzo nei conti del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Commissione d’inchiesta. Per Calcinaro è superflua; Caso Orlandi, la commissione d’inchiesta: mai esistita la pista della tratta delle bianche; Consiglio, scontro sulla commissione d’inchiesta sul caso pedofilo; Nuovo Palazzetto: La Pigna, il Centro Destra firmi la nostra richiesta per la commissione d'indagine sui costi fuori controllo. Commissione d'indagine per il buco sanitario puglieseSubito una commissione d'indagine per accertare i responsabili del buco sanitario pugliese: per il deficit di 369 milioni bisognerà ... iltempo.it Sanità pugliese in rosso, ira del centrodestra: Ora una commissione d’inchiestaVoragine da 369 milioni nella sanità regionale, rischio commissariamento. La coalizione accusa Decaro: zero chiarezza su sprechi e responsabilità ... ilgiornale.it Negli ultimi giorni, una richiesta della Commissione europea a #Google su #Android è stata letta, in modo quasi automatico, come l’ennesimo capitolo della regolazione della concorrenza. Nel quadro del Digital Markets Act, si chiede che anche le #AI conco - facebook.com facebook #Gravina a La7: “Non ritengo di aver fallito. #Lotito Non è normale che partecipi alla Commissione cultura del Senato un soggetto presidente della #Lazio che è stato per vent'anni nel Consiglio federale e che ora parla di disastro” x.com