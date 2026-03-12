Puglia spaventa il buco della sanità 369 milioni di euro e il blocco degli investimenti | Provocati dal clientelismo elettorale

Puglia, spaventa il buco della sanità (369 milioni di euro) e il blocco degli investimenti: "Provocati dal clientelismo elettorale" "E' costata cara ai pugliesi (cittadini e imprenditori) la campagna elettorale del centrosinistra! Dalla Sanità alle Attività produttive non si è badato a spese, solo che a pagare sono i pugliesi che si ritroveranno con più tasse regionali, meno servizi sanitari e meno investimenti alle aziende. Perché alla luce degli ultimi eventi è evidente che il buco nella sanità (369 milioni di euro) e il blocco degli investimenti (per oltre un milione di euro) sono stati provocati fra il 2024 e 2025 esclusivamente...