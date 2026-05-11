Puglia Consiglio regionale immobile | in un anno e mezzo via libera soltanto a 22 leggi

Dal dicembre 2024 ad oggi, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato solo 22 leggi, con una media di poco più di una al mese. Durante questo periodo, non sono state adottate molte nuove normative e l’attività legislativa si è mantenuta su numeri abbastanza contenuti. La quantità di leggi approvate indica un ritmo piuttosto lento per l’organo legislativo regionale.

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Da dicembre 2024 ad oggi il Consiglio regionale della Puglia ha approvato appena 22 leggi, poco più di una al mese. Di queste solo 3-4 di rilevanza per i pugliesi. Se non è immobilismo poco ci manca. Il mini parlamento pugliese a cavallo tra le due legislature ha prodotto poco o nulla, seppur con motivazioni diverse. L'ultimo anno di governo Emiliano la maggioranza si è sostanzialmente autosospesa: tra spaccature interne e fibrillazioni per le candidature alle Regionali dell'autunno del 2025, praticamente non c'è stato modo di approvare una proposta di legge o un disegno di legge, fatto salvo il Bilancio. I primi cinque mesi targati Antonio Decaro, invece, sono stati caratterizzati più dai provvedimenti del presidente stesso o della Giunta rispetto alla proposta legislativa pari quasi a zero.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Puglia, Consiglio regionale immobile: in un anno e mezzo via libera soltanto a 22 leggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Consiglio regionale, Falcomatà: "Leggi in Aula all'ultimo minuto? Continuano a sfuggire dal confronto"Il consigliere regionale del Partito Democratico bacchetta ancora la maggioranza, costretta a rivedere le norme che modificano lo statuto, per... Consiglio regionale Calabria: via libera alla legge sui sottosegretariLa norma, presentata dai consiglieri Caputo e Polimeni, modifica diverse norme introducendo fino a due sottosegretari. Si parla di: Consiglio regionale, il Tar respinge i ricorsi degli esclusi in Puglia. Ma lo scontro non si placa; Agenzia nr. 942 - Arca Capitanata, oltre 21 milioni per efficientare e riqualificare gli alloggi popolari. Cera: Una grande notizia per la nostra provincia.