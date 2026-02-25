Consiglio regionale Falcomatà | Leggi in Aula all' ultimo minuto? Continuano a sfuggire dal confronto

Il consigliere regionale del Partito Democratico bacchetta ancora la maggioranza, costretta a rivedere le norme che modificano lo statuto, per evitare l'impugnativa da parte del governo "Sostanzialmente, con l'approvazione di questo provvedimento, assistiamo a una scena chiarissima: il Governo nazionale ha detto alla Regione che la legge approvata andava bocciata, costringendo la maggioranza a rivedere le norme per evitare l’impugnativa. Esattamente quello che noi, come minoranza, avevamo denunciato già nella seduta del 26 novembre scorso". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale che ha visto l'approvazione delle modifiche alla Legge Regionale n. 45 del 26 novembre 2025 (Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale). Falcomatà punta il dito contro il metodo e il merito dell'azione legislativa della giunta regionale: "Non potete pensare di modificare la carta fondamentale della nostra Regione smembrandola e cambiandola un pezzettino alla volta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Falcomatà nell'aula regionale: "Nessun piano assunzionale, ancora solo interventi tampone"Durante l'assemblea in aula, Giuseppe Falcomatà del PD ha sottolineato che al momento non esiste un piano assunzionale strutturato, bensì interventi temporanei per affrontare la carenza di personale medico.

Consiglio regionale, Falcomatà sulla commissione vigilanza: "Occhiuto le restituisca il valore assoluto di democrazia"Il presidente del Consiglio regionale, Falcomatà, ha commentato la decisione di non assegnare la presidenza della commissione vigilanza alle forze di minoranza, definendola un elemento che compromette il principio democratico.

Temi più discussi: Sanità, urbanistica e ambiente, il Consiglio della Calabria approva le nuove norme; Insulti sui social, Falcomatà: 'Uno schermo non significa impunità'; Consiglio Regionale, Falcomatà punzecchia: siete recalcitranti al rispetto, fateci un disegnino. E Occhiuto risponde; Calabria, 4 milioni per scovare medici all'estero.

