Consiglio regionale Calabria | via libera alla legge sui sottosegretari

Il consiglio regionale della Calabria ha approvato una legge riguardante i sottosegretari durante la seduta di ieri sera a palazzo Campanella. La discussione si è svolta nell'aula Francesco Fortugno, dove i consiglieri Pierluigi Caputo e Marco Polimeni hanno presentato una proposta di modifica e integrazione di diverse leggi. La riunione si è caratterizzata per un acceso dibattito tra i presenti.

La norma, presentata dai consiglieri Caputo e Polimeni, modifica diverse norme introducendo fino a due sottosegretari. Il centrosinistra denuncia: "scelte forzate e populismo" Consiglio regionale movimentato quello di ieri sera a palazzo Campanella. Secondo quanto riporta Ansa, l'aula Francesco Fortugno è stato teatro di un acceso dibattito sulla proposta di legge presentata dai consiglieri Pierluigi Caputo e Marco Polimeni, volta a modificare e integrare diverse leggi regionali. La normativa, approvata a maggioranza, rende più chiare ed efficaci le leggi locali rispetto a quelle nazionali, ma introduce anche la figura dei sottosegretari, che potranno essere fino a due. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Consiglio regionale Calabria: via libera alla legge sui sottosegretari Articoli correlati Calabria: passa la legge sui sottosegretari, l’opposizione esplodeLa Calabria ha varato stasera una normativa che ridefinisce la struttura esecutiva della Regione, introducendo formalmente la figura dei... Legge sui due nuovi sottosegretari alla presidenza: Alecci presenta interrogazioneIl consigliere regionale: "Compromessi equilibrio costituzionale e trasparenza decisionale delle istituzioni. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento In Consiglio regionale Calabria, scelte che pesano sul futuro; La Regione Calabria reintroduce i sottosegretari: scoppia lo scontro; Il centrodestra non arretra, ai nuovi sottosegretari 14mila euro al mese e una superstruttura: ecco quanto costerà · LaC News24; Calabria, pochi accordi e tanti disaccordi in Consiglio regionale. Calabria, il consiglio regionale ha approvato i bilanci di Arpacal e Parchi marini: ok anche ad una legge Omnibus ma con polemicaIl Consiglio regionale della Calabria, nella seduta in corso, ha dato il via libera a una serie di provvedimenti finanziari e programmatici, tra cui i bilanci previsionali 2026-2028 relativi ai Parchi ... strettoweb.com "Invece di fare la morale sul costo di due sottosegretari, pensi alle 30 persone assunte nel suo staff. Qualcuno le sventolava il ciuffo In 12 anni a Reggio non ha chiuso un’opera pubblica". Scontro tra i banchi del Consiglio Regionale della Calabria. Giuse - facebook.com facebook Consiglio regionale del Piemonte sconvocato dopo le dimissioni di Chiorino. L'ex vicepresidente della Regione ha lasciato anche la delega da assessora #ANSA x.com