Pubblicazione delle GPS 2026 | saranno definitive dopo lo scioglimento delle riserve e si spera prima del 16 luglio

Il 17 aprile 2026 è stato trasmesso un question time su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Chiara Cozzetto della segreteria nazionale di un sindacato. Durante l'incontro sono state discusse le questioni principali relative alle GPS 2026, con l’obiettivo di rendere pubblici i risultati definitivi una volta sciolte le riserve e, si spera, entro il 16 luglio.

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