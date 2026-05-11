Pubblicazione delle GPS 2026 | saranno definitive dopo lo scioglimento delle riserve e si spera prima del 16 luglio
Il 17 aprile 2026 è stato trasmesso un question time su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Chiara Cozzetto della segreteria nazionale di un sindacato. Durante l'incontro sono state discusse le questioni principali relative alle GPS 2026, con l’obiettivo di rendere pubblici i risultati definitivi una volta sciolte le riserve e, si spera, entro il 16 luglio.
Nel question time del 17 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief, è stata affrontata una panoramica sulle principali tematiche legate al reclutamento del personale scolastico. Al centro dell’attenzione, i prossimi passaggi amministrativi e organizzativi che interesseranno il sistema scolastico nelle settimane a venire: dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo e gli elenchi regionali. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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