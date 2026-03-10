Docenti precari | dalla chiusura delle GPS ai corsi Indire dallo scioglimento delle riserve alle 150 preferenze Tutte le scadenze per GPS e GaE e cosa fare
Il 16 marzo 2026 rappresenta la data di scadenza per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), segnando la fine della prima fase delle procedure. Nel frattempo, sono stati avviati i corsi Indire e si sono verificati vari passaggi, come lo scioglimento delle riserve e le 150 preferenze. Le scadenze per GPS e GaE sono state comunicate e devono essere rispettate dai docenti coinvolti.
Con la chiusura delle istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) fissata al 16 marzo 2026, si chiude solo la prima fase della procedura. Per migliaia di docenti precari si apre ora un calendario fitto di adempimenti che accompagnerà la primavera e l’estate fino all’assegnazione degli incarichi per il prossimo anno scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Docenti precari: dalla chiusura delle GPS ai corsi Indire, dallo scioglimento delle riserve alle 150 preferenze. Tutte le scadenze e cosa fareCon la chiusura delle istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) fissata al 16 marzo 2026, si chiude solo la...
Sono iscritto in GPS, posso presentare domanda per le GAE? Si può essere in GaE in una provincia e GPS in un’altra? RISPOSTE AI QUESITIGraduatorie ad esaurimento GaE: partita la fase di aggiornamento per il biennio 2026/27 e 2027/28.
Approfondimenti e contenuti su Docenti precari
Temi più discussi: Carta docente, spetta anche ai precari non più in servizio. Se ne discute in Parlamento; Carta Docente 2026, D'Aprile: Bene l’estensione ai supplenti al 30 giugno. No a riduzione importo ed esclusione Ata; Carta docente 2025/2026: il MIM taglia il bonus a 383 euro; Arriva la Carta Docenti 2025/26. 383 euro anche agli insegnanti precari.
Docenti precari: dalla chiusura delle GPS ai corsi Indire, dallo scioglimento delle riserve alle 150 preferenze. Tutte le scadenze e cosa fareCon la chiusura delle istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) fissata al 16 marzo 2026, si chiude solo la prima fase della procedura. Per migliaia di docenti ... orizzontescuola.it
I docenti precari hanno diritto alla progressione di carriera al pari dei docenti di ruoloTutti i docenti precari che abbiano svolto servizio per almeno 9 anni hanno diritto ad ottenere la progressione di carriera al pari dei docenti di ruolo.Un’ulteriore conferma arriva dal Tribunale di M ... tecnicadellascuola.it
Carta de docente: fine dell’epopea CARTA DEL DOCENTE IRONIA DOCENTI PRECARI - facebook.com facebook
Docenti precari, medici, infermieri e funzionari di Comuni e Regioni: una raffica di cause contro lo Stato da parte di ex dipendenti pubblici ai quali è stato negato il risarcimento per le ferie non godute. Circa 700 sentenze sono state pronunciate solo nei primi d x.com