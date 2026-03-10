Docenti precari | dalla chiusura delle GPS ai corsi Indire dallo scioglimento delle riserve alle 150 preferenze Tutte le scadenze per GPS e GaE e cosa fare

Il 16 marzo 2026 rappresenta la data di scadenza per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), segnando la fine della prima fase delle procedure. Nel frattempo, sono stati avviati i corsi Indire e si sono verificati vari passaggi, come lo scioglimento delle riserve e le 150 preferenze. Le scadenze per GPS e GaE sono state comunicate e devono essere rispettate dai docenti coinvolti.