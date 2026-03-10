Docenti precari | dalla chiusura delle GPS ai corsi Indire dallo scioglimento delle riserve alle 150 preferenze Tutte le scadenze e cosa fare
Il 16 marzo 2026 è la data stabilita per la chiusura delle istanze di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Questa scadenza segna la fine della prima fase del procedimento, che coinvolge i docenti precari interessati a aggiornare le proprie posizioni e presentare eventuali richieste di preferenze. Le procedure successive e i dettagli sui corsi Indire e lo scioglimento delle riserve saranno comunicati in seguito.
Con la chiusura delle istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) fissata al 16 marzo 2026, si chiude solo la prima fase della procedura. Per migliaia di docenti precari si apre ora un calendario fitto di adempimenti che accompagnerà la primavera e l’estate fino all’assegnazione degli incarichi per il prossimo anno scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026, certificazioni, riserve, preferenze e scelta sedi: a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Giovedì 26 febbraio alle 15:00Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le...
