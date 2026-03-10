Docenti precari | dalla chiusura delle GPS ai corsi Indire dallo scioglimento delle riserve alle 150 preferenze Tutte le scadenze e cosa fare

Il 16 marzo 2026 è la data stabilita per la chiusura delle istanze di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Questa scadenza segna la fine della prima fase del procedimento, che coinvolge i docenti precari interessati a aggiornare le proprie posizioni e presentare eventuali richieste di preferenze. Le procedure successive e i dettagli sui corsi Indire e lo scioglimento delle riserve saranno comunicati in seguito.