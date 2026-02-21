Gli anticorpi democratici all' uomo solo al comando

Thomas Jefferson torna protagonista nel dibattito politico, mentre Donald Trump si oppone con forza. La discussione si concentra sulla gestione dei dazi e sulle politiche commerciali, creando tensioni tra le due figure. La rinnovata attenzione a Jefferson coinvolge anche le battaglie per proteggere le istituzioni democratiche e i valori tradizionali. La questione dei dazi diventa così un simbolo delle differenze tra le visioni politiche. La discussione continua a scuotere l’ambiente politico americano.

Thomas Jefferson sta tornando a casa e per Donald Trump non è una buona notizia. C'è anche questo confronto metafisico, ma reale, sulla storia dei dazi. La Corte Suprema ha messo un limite all'azione del presidente, ricordando a tutti che gli Stati Uniti non sono deragliati. La democrazia più antica del mondo moderno non è mai stata perfetta e forse non vuole neppure esserlo, ma non è facile da buttare giù con la tentazione dell'uomo solo a comando, perché i contrappesi ancora ci sono e quando serve si fanno sentire. L'America è sopravvissuta alla nascita del populismo, ai giornali di massa al servizio di Andrew Jackson, a una guerra civile che ha scaraventato l'umano all'inferno e le piaghe ancora se le porta sulla pelle, ai voli di Charles Lindbergh sulle ali di un superuomo troppo stupido per essere vero e alla fine delle illusioni e delle utopie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un uomo solo al comandoIl sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si mostra sempre più spesso come un leader isolato, spesso ritratto in solitudine mentre guida la città.

Vietnam, la centralizzazione del potere: il partito alla prova dell’uomo solo al comandoIn Vietnam, To Lam cerca di rafforzare il controllo del Partito sullo Stato.

