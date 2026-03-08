Centrodestra nel Sannio Parisi Lega | Serve un tavolo politico nessuno è padrone della coalizione

Il commissario provinciale della Lega nel Sannio ha dichiarato che è necessario convocare un tavolo politico per discutere delle alleanze del centrodestra nella regione e ha aggiunto che nessuno può considerarsi padrone della coalizione. La proposta di confronto tra le forze politiche mira a definire le strategie condivise, evitando decisioni unilaterali. La richiesta è stata espressa pubblicamente in un comunicato stampa diffuso oggi.

“Accolgo con favore le dichiarazioni del senatore Domenico Matera e condivido pienamente la necessità che il centrodestra nel Sannio torni quanto prima a incontrarsi e a confrontarsi in maniera seria e strutturata”. È quanto dichiara Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega Salvini Premier. “È giunto il momento di aprire una fase nuova di dialogo tra tutte le forze della coalizione, affrontando insieme i temi strategici che riguardano il futuro del nostro territorio. Grazie all’impegno del ministro Matteo Salvini molte questioni infrastrutturali stanno finalmente trovando soluzione; allo stesso tempo il centrodestra deve aprire... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

