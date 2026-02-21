Provinciali Smarrazzo tira la volata a Casa Riformista | Alternativa seria e qualificata

Smarrazzo sostiene Casa Riformista come alternativa seria e qualificata, motivato dalla necessità di rinnovare il panorama politico locale. La sua scelta deriva dalla convinzione che il progetto si basi su valori di competenza e responsabilità, piuttosto che su semplici nomi. L’obiettivo è offrire ai cittadini una proposta concreta e credibile. In vista delle elezioni provinciali, la lista si propone di affrontare temi chiave con un approccio pragmatico e diretto.

"La nostra non è una lista di nomi, ma una scelta politica basata su competenza, riformismo e responsabilità". Così il consigliere regionale di Casa Riformista, questa mattina, a margine dell'evento di presentazione della Lista Campo Largo per Caserta svoltosi all'Hotel Royal di Caserta. "Come per le regionali puntiamo a dare un'alternativa seria e qualificata per la Provincia di Caserta, con attenzione a infrastrutture, scuole, ambiente e servizi ai Comuni", ha spiegato.