Inaugurate le aule studio di villa Anselmi | il taglio del nastro

Il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo, ha aperto le nuove aule studio di villa Anselmi, offrendo uno spazio dedicato agli studenti locali. La cerimonia si è svolta ieri, 21 febbraio, davanti a numerosi giovani e insegnanti che hanno partecipato con entusiasmo. L’amministrazione ha deciso di investire in questa struttura per favorire lo studio e la crescita scolastica. La giornata si è conclusa con una visita ai locali recentemente rinnovati.

Ieri 21 febbraio il sindaco di San Giorgio in Bosco Nicola Pettenuzzo ha fatto gli onori di casa a questa nuova opportunità per giovani e adulti. Fondamentale il finanziamento di fondazione Cariparo Il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo ha fatto gli onori di casa ieri 21 febbraio all'inaugurazione di una nuova opportunità per gli studenti del territorio. Atomo, un altro grande progetto per San Giorgio in Bosco. Le nuove aule studio realizzate al pian terreno di villa Anselmi saranno un luogo dove coltivare cultura e relazioni con il supporto di educatori, psicologi e esperti di orientamento scolastico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Il Museo Piersanti riapre le porte. Taglio del nastro con le autorità Leggi anche: Taglio del nastro per il nuovo centro di sostegno per le persone con dipendenze al Pigneto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 16 febbraio: Inaugurazione aule Edunext; Università, nel Plesso D’Azeglio tre nuove aule studio/ritrovo; Nelle biblioteche di Roma ci sono sempre meno lettori. In calo anche gli studenti. Tutti i dati; Aula Studio a Tor Pignattara, il grande valore della cultura. Inaugurate le aule studio di villa Anselmi: il taglio del nastroIeri 21 febbraio il sindaco di San Giorgio in Bosco Nicola Pettenuzzo ha fatto gli onori di casa a questa nuova opportunità per giovani e adulti. Fondamentale il finanziamento di fondazione Cariparo ... padovaoggi.it Dentro Villa Borghese aprono due nuove aule studio accessibili anche nel weekendRoma ha due nuove aule studio. Sono stati inaugurati nella mattina di giovedì 12 giugno gli spazi dentro la Casa del cinema e il Museo Pietro Canonica. Un’iniziativa che rientra in un più ampio piano ... romatoday.it