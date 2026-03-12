A Firenze, presso il centro di medicina del sonno della Fondazione Don Carlo Gnocchi, vengono offerti screening gratuiti per individuare eventuali disturbi del sonno. Le date degli appuntamenti sono state comunicate e il funzionamento del servizio prevede una valutazione iniziale senza costi. L'iniziativa mira a facilitare l'accesso a diagnosi tempestive per chi sospetta di avere problemi legati al riposo notturno.

Firenze, 12 marzo 2026 – Screening gratuiti per i disturbi del sonno al centro di medicina del sonno della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Firenze. In occasione della giornata mondiale del sonno, che cade domani, venerdì 13 marzo, la struttura aprirà le porte ai cittadini con una giornata dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’orientamento sui principali problemi legati al riposo notturno. Quando andare. I consulti, curati dalla pneumologa Barbara Binazzi, si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 presso il centro di medicina del sonno dell’Irccs Don Gnocchi, in via di Scandicci 269, e saranno disponibili su prenotazione telefonica (tel: 055. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, al Don Gnocchi screening gratuiti per i disturbi del sonno. Le date e come funzionano

