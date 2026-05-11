Próthesis mostra di Dafne Frasca

Sabato 16 maggio 2026 alle 18:30, si terrà l'inaugurazione della mostra Próthesis, organizzata nello Spazio MICROBA in collaborazione con la Fondazione Mons. Sante Montanaro e l'Associazione culturale Achrome. L'esposizione presenta le opere di Dafne Frasca, artista che ha ricevuto il Premio “Green Talent” durante la terza edizione del Premio Don Sante. La mostra rimarrà aperta al pubblico nei giorni successivi.

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 18,30, lo Spazio MICROBA e la Fondazione Mons. Sante Montanaro, con la partecipazione dell'Associazione culturale Achrome, presentano, vincitrice del Premio “Green Talent” nell'ambito della 3a edizione del Premio Don Sante per.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Si parla di: Próthesis: mostra personale di Dafne Frasca a MICROBA (Bari); Próthesis: mostra personale di Dafne Frasca a MICROBA (Bari).