Frosinone festeggia i 100 anni di Mario Frasca | gli auguri del sindaco Mastrangeli

Il primo cittadino di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, rende omaggio al neo centenario: «Un esempio di dignità, lavoro e valori che rafforzano la nostra comunità» «È stato grande il piacere e l’onore di portare personalmente gli auguri della città al signor Mario Frasca, che ha raggiunto il bellissimo traguardo dei 100 anni», ha dichiarato il primo cittadino. Una vita lunga, quella del neo centenario, vissuta con dignità e dedizione, interamente consacrata al lavoro nel commercio e alla famiglia. Un dato significativo riguarda anche il numero crescente di centenari in città. «I centenari a Frosinone iniziano ad essere sempre più numerosi: un segno di una comunità forte, sana e coesa», ha aggiunto Mastrangeli, evidenziando come questi importanti traguardi anagrafici siano simbolo di solidità sociale e qualità della vita. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Nocera Superiore in festa per i 100 anni di Matteo Santoro: gli auguri del sindacoNocera Superiore ha celebrato ieri il centenario di Matteo Santoro, un momento di riconoscimento per un traguardo importante.

Nonna Rosina festeggia i 100 anni, gli auguri dell'amministrazione comunaleL’amministrazione comunale di Rimini si unisce agli auguri per Rosa Faetani, nota come Nonna Rosina, che lo scorso 2 gennaio ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.