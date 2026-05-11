Protezione civile ancora più vicina a comunità e territorio | ecco le nuove dotazioni del parco mezzi

Sabato pomeriggio, durante la manifestazione Igea Fest, la Protezione Civile di Bellaria Igea Marina ha presentato il progetto “Lavoriamo al meglio, siamo pronti al peggio”. In occasione dell’evento, sono state mostrate le nuove dotazioni del parco mezzi, che includono veicoli e attrezzature acquistate recentemente per migliorare l’assistenza sul territorio. La presentazione ha coinvolto volontari e rappresentanti delle istituzioni locali, sottolineando l’impegno della protezione civile nel rafforzare la propria presenza e capacità operativa.

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Una comunità sicura è una comunità che sa guardare avanti. Sabato pomeriggio, nella cornice della manifestazione Igea Fest, la Protezione Civile di Bellaria Igea Marina ha presentato ufficialmente il progetto “Lavoriamo al meglio, siamo pronti al peggio”: iniziativa che ha portato all'acquisto di.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità e protezione civile, la Città Metropolitana aumenta il parco mezziLa Città Metropolitana di Messina arricchisce il proprio parco mezzi con nuove auto in linea con la mobilità sostenibile di ultima generazione. Emergenze idrauliche, nuovi mezzi per interventi più rapidi: la Protezione civile svela le attrezzatureE’ la manifestazione Igea Fest la vetrina scelta dal Nucleo di Protezione Civile - Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani” Odv di Bellaria Igea Marina... Argomenti più discussi: Protezione civile: approvata la legge di riordino, sistema regionale più moderno e integrato. Assessora Laconi: Protezione civile di prossimità e cultura della prevenzione, questa la sfida della riforma; 50mo Sisma: Anzil-Riccardi, emozione stadio dedicato a anniversario; Protezione civile, la Sardegna cambia modello dopo 37 anni: sistema rafforzato contro eventi climatici estremi; Il Comune di Pordenone celebra il 50° anniversario del terremoto: le parole del sindaco Basso. La nuova sede della Protezione civile dedicata a Zamberletti ha un significato importante nella capitale del Friuli e assume un valore ancora più rilevante nella settimana del 50° anniversario. Così @Riccardi_FVG a sopralluogo a Udine a opera da 3 mln ti x.com