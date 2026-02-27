Viabilità e protezione civile la Città Metropolitana aumenta il parco mezzi

La Città Metropolitana di Messina ha ampliato il suo parco mezzi includendo diverse auto nuove, tutte progettate secondo i principi della mobilità sostenibile di ultima generazione. Questa scelta riguarda specificamente i settori della viabilità e della protezione civile, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’operatività delle attività sul territorio. Le nuove auto sono state consegnate e sono pronte all’uso.

La Città Metropolitana di Messina arricchisce il proprio parco mezzi con nuove auto in linea con la mobilità sostenibile di ultima generazione. Si tratta di tre veicoli Pickup EVO CROSS 4 che segnano un importante passo verso il potenziamento dei servizi offerti al territorio.