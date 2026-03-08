Controlli a raffica sulle strade dell' Elba due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

Nella notte di questo fine settimana, i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli lungo le strade dell’isola d’Elba. Durante i controlli, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre sono stati verificati numerosi veicoli e conducenti. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi.

Controlli a raffica dei carabinieri nella notte in questo fine settimana sulle strade dell'isola d'Elba. Un servizio coordinato di controllo nei territori di Portoferraio, Campo nell'Elba e Porto Azzurro che ha portato la predisposizione di posti di controllo dislocati nei punti nodali della viabilità principale e nei pressi delle aree più frequentate. Sono state controllate 61 persone e 37 autoveicoli, 3 persone sottoposte a misura cautelare o di prevenzione e sono state eseguite verifiche nei confronti di 3 esercizi pubblici. Un’attività capillare, come sottolineato dal comando, tesa alla prevenzione dei reati in genere nonché a garantire maggiore sicurezza, soprattutto nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

