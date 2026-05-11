Prossima ruggine

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09 — 17 Maggio 2026Litostudio, via Ripamonti 110, MilanoOpening: 09 Maggio H 18:00conSofia AloniDuccio CappellettiMarzia MazzoneA cura di Asia FiccaLe città in cui viviamo sono in continuo mutamento, eppure sembrano aver smesso di risponderci. L’architettura violenta dei palazzi, del cemento e.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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