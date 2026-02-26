Mare di Ruggine in scena al Teatro 99 Posti
Il prossimo 1° marzo alle 18:30, il Teatro 99 Posti ospiterà lo spettacolo Mare di Ruggine, un viaggio teatrale intenso tra memoria collettiva e identità operaia, firmato da Antimo Casertano. Una produzione di Teatro Insania, Mare di Ruggine racconta la storia di una famiglia attraverso cinque. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Il fascismo al tempo dei social: al Teatro 99 Posti in scena lo spettacolo "Settantuno"
Solot, il 6 febbraio al Mulino Pacifico in scena “Mare di Ruggine. La favola dell’Ilva 2.0”Tempo di lettura: 3 minutiAncora un attesissimo appuntamento al Teatro Mulino Pacifico di Benevento, nell’ambito della rassegna Obiettivo T ideata e...
Temi più discussi: Memoria operaia e Famiglie imperfette; Teatro Karol, due serate consecutive all’insegna della cultura e dell’impegno civile; ‘Sottosopra’ al Mulino Pacifico Gea Martire non lascia stare i santi; Lecce-Inter, le pagelle: Chivu la vince con i cambi.
Teatro Karol, due serate consecutive all’insegna della cultura e dell’impegno civileCastellammare di Stabia - Teatro Karol - Il 19 febbraio Luca Trapanese ospite di Platealmente; il 20 febbraio in scena Mare di ruggine di Antimo Casertano. magazinepragma.com
600 metri di ruggine in mare, lapide al capitalismo di rapinaLa pineta accompagna la strada in silenzio fino al mare. L’asfalto si allunga fin dentro la sabbia come una pista per le biglie. Superato l’ultimo albero, lo sguardo si apre su una spiaggia luminosa, ... ilfattoquotidiano.it
Da Lacerazioni a L'infame, da Pelle di seta a Fuje Filumena a Lurdes, Luigi Credendino è stato ospite fisso delle stagioni di Wunderkammer. E venerdì sera tornerà in scena in Mare di ruggine - La mise en espace. I biglietti sul sito all'indirizzo: https://www.wun - facebook.com facebook