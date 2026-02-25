La presenza di ruggine sul ponte ciclopedonale di Cesano deriva dall’esposizione agli agenti atmosferici, ma l’assessore Francesco Baldelli assicura che la struttura resta sicura. La manutenzione preventiva ha evidenziato la necessità di interventi di restauro, senza compromettere la stabilità del ponte. I tecnici stanno monitorando la situazione e pianificano lavori di ripristino. La comunità segue con attenzione le prossime mosse delle autorità.

Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano, l’assessore Francesco Baldelli rassicura: ‘Nessun problema strutturale’. Lo scorso settembre, alcuni pedoni e ciclisti che attraversano il ponte, avevano notato qualcosa nelle travi, in prossimità delle giunture: "Stiamo monitorando la situazione da tempo – spiega Ernesto Ciani, dirigente infrastrutture e viabilità della Regione Marche – il problema riguarda dei punti dell’infrastruttura in cui la vernice non è stata stesa adeguatamente e per questo abbiamo già ricontattato la ditta, che senza costi aggiuntivi, provvederà al ripristino nelle parti interessate dalla ruggine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pergola, il ponte sul Cesano chiude per 5 mesiDa domani, il ponte sul Cesano a Pergola chiude al traffico per cinque mesi.

Leggi anche: Cesano Maderno, senzatetto in forte ipotermia sul marciapiede: salvato dalla Polizia locale

Argomenti discussi: Cesano, ruggine sul ponte: Ma non è a rischio; La ruggine continua a danneggiare il nuovo ponte sul fiume Cesano.

Pergola, il ponte sul Cesano chiude per 5 mesiDa domani, per 5 mesi, rimarrà chiuso al traffico di tutte le categorie di veicoli e ai pedoni il ponte sul Cesano lungo la strada Provinciale 141 ‘Circonvallazione Pergola’, al km 1+100 (foto). Un ... ilrestodelcarlino.it

Due anni di costoni crollati e strade chiuse. Ora anche borgo Cesano teme l’isolamentoSabato il cedimento dell’ennesima parete tufacea, intorno altre vie sono interdette da oltre un anno. Forza Italia suggerisce: Somma urgenza per risolvere criticità ... romatoday.it