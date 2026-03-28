Amichetti d'Italia – La corsa alla poltrona di avvocato dell'Inps diventa un caso

Nei prossimi giorni, il consiglio di amministrazione dell'ente pensionistico dovrà decidere chi occuperà il ruolo di coordinatore generale dell'area legale. La posizione è considerata fondamentale per l'organizzazione e le attività dell'ente. La selezione si inserisce in un contesto di attenzione pubblica sul processo di nomina. La decisione sarà presa dai membri del consiglio durante una riunione programmata.

Nei prossimi giorni il consiglio di amministrazione di Inps sceglierà il nuovo coordinatore generale dell'area legale, un ruolo cruciale per la vita dell'ente pensionistico. In pole position sembra esserci Alessandro Di Meglio, avvocato con una lunga carriera dentro l'istituto, ma anche importanti amicizie nel Cda dell'ente previdenziale, che dovrà vagliare la sua candidatura. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il figlio di Pippo Baudo chiarisce la questione dell’eredità del padre: “Ho delegato tutto all’avvocato”Il figlio di Pippo Baudo, Alessandro, ha parlato per la prima volta della questione dell'eredità di suo padre, rimasta in sospeso dallo scorso agosto. “Nick Reiner non è colpevole”: le parole dell’ex avvocato, la difesa potrebbe puntare sull’infermità mentaleL'ex avvocato di Nick Reiner, Alan Jackson, ritiene che il 32enne non sia colpevole dell'omicidio dei genitori. Aggiornamenti e notizie su Amichetti d 8217 Italia 8211 La corsa... Temi più discussi: Bambino di 7 anni resta sul fondo della piscina mentre fa il bagno con gli amichetti: è gravissimo; Il Sistema Nemi tra tribunale e urne: il Comune rinuncia a costituirsi parte civile contro il sindaco; Fratelli d’Italia San Giorgio Jonico | Rottura con Russo nuovo capogruppo Carabotto. Amichetti d’Italia, Pd chiede di ascoltare in Consiglio Regionale l’assessore Maselli e i presidenti di tutte le AspContinua il pressing delle opposizioni sulla destra in Regione Lazio, dopo l’inchiesta di Fanpage Amichetti d’Italia, sull’Istituto San Michele. La giunta Rocca ha deciso di mandare gli ispettori a ... fanpage.it Cosa è successo dopo l’inchiesta Amichetti d’Italia sull’Asp San Michele di Roma?Partiamo dalla fine, Riccardo. No, non si è dimesso nessuno, per ora. Però qualcosa si è messo in moto. E a breve qualcosa potrebbe accadere. Andiamo con ordine, però. E forse è meglio partire ... fanpage.it Ciao! per i miei figli e amichetti mi piace giocare con la pasta di zucchero e rendere le loro torte speciali! - facebook.com facebook Amici e amichetti, il #governoMeloni funziona così x.com