L'avvocato Viola | I tifosi dell'Inter ad oggi stiano tranquilli possono festeggiare lo Scudetto

L’avvocato Luca Viola, esperto di diritto sportivo, ha dichiarato che i tifosi dell’Inter possono stare tranquilli e festeggiare lo Scudetto, in quanto al momento non ci sono indagati nel procedimento. La sua analisi, rilasciata in un’intervista esclusiva a Fanpage, ha chiarito che, sotto il profilo legale, la situazione attuale non presenta elementi che possano ostacolare la celebrazione del titolo.