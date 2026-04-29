L'avvocato Viola | I tifosi dell'Inter ad oggi stiano tranquilli possono festeggiare lo Scudetto
L’avvocato Luca Viola, esperto di diritto sportivo, ha dichiarato che i tifosi dell’Inter possono stare tranquilli e festeggiare lo Scudetto, in quanto al momento non ci sono indagati nel procedimento. La sua analisi, rilasciata in un’intervista esclusiva a Fanpage, ha chiarito che, sotto il profilo legale, la situazione attuale non presenta elementi che possano ostacolare la celebrazione del titolo.
Abbiamo sentito in esclusiva a Fanpage l'Avvocato Luca Viola, esperto di diritto sportivo, che ha smontato il caso mediatico per restituire una fotografia della realtà giuridica nitida e chiara: "I tifosi possono festeggiare ad oggi, non essendoci indagati. Anche se quando finisci sulla stampa, in Italia, sei già colpevole".🔗 Leggi su Fanpage.it
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