Pronostico Rayo Vallecano-Espanyol | è assalto alla salvezza

Giovedì sera alle 20 si sfidano Rayo Vallecano ed Espanyol in una partita valida per la Liga spagnola. Il Rayo Vallecano ha recentemente superato la semifinale di Conference League grazie alla doppia sfida contro l’AEK, portando entusiasmo tra i giocatori e i tifosi. La sfida rappresenta una possibilità importante per entrambe le squadre di muovere la classifica e avvicinarsi alla salvezza.

La semifinale di Conference League raggiunta dopo il doppio confronto con l’AEK, ha ridato un grosso entusiasmo al Rayo Vallecano. Che adesso ha come obiettivo quello di avvicinarsi alla salvezza. Nonostante le due sconfitte di fila arrivate nelle ultime uscite – una ininfluente appunto in coppa – il Rayo è una squadra che, soprattutto quando gioca in casa, si trasforma: quattro risultati utili nelle ultime cinque e una sconfitta in Conference che non è costata il passaggio del turno. Ora, prima di pensare alla prossima gara europea che vale davvero tanto, sarebbe opportuno pensare all’aggancio in classifica che garantirebbe quasi la permanenza certa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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