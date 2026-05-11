Nella trentaseiesima giornata di Serie A, si gioca il match tra Napoli e Bologna, previsto per lunedì. La partita coinvolge due squadre con obiettivi diversi: il Napoli cerca punti per consolidare la posizione in classifica, mentre il Bologna si presenta con l’intento di conquistare un risultato utile. Sono disponibili statistiche, notizie sulle formazioni e dettagli su come seguire l’incontro in diretta tv o streaming.

Napoli-Bologna è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Non è stata la migliore stagione per il Napoli. Che sfumato quasi subito il sogno del secondo scudetto di fila, in corso d’opera ha dovuto cambiare il proprio obiettivo. Adesso, la qualificazione alla prossima Champions League, è davvero a un passo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una vittoria su un Bologna in profonda crisi e che ormai il prossimo anno guarderà a differenza di quanto successo nelle ultime stagioni le altre giocare in mezzo alla settimana, permetterebbe agli azzurri di blindare anche con l’aritmetica la possibilità della qualificazione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Napoli-Bologna: Conte chiude i giochi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CONTE CAM Napoli-Bologna SUPERCOPPA

Notizie correlate

Napoli: Conte è l’ancora, Manna chiude i contratti chiaveIl direttore sportivo Giovanni Manna ha delineato la strategia del Napoli per il futuro immediato, ponendo l’accento sulla figura dell’allenatore...

Pronostico Parma-Napoli, occhio Conte: sono una “macchina da X”Parma-Napoli è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili...

Argomenti più discussi: Napoli-Bologna pronostico risultato IA 36 giornata Serie A; Serie A, Napoli-Bologna: pronostici, migliori quote e scommesse; Pronostico Napoli-Bologna: analisi, quote e consigli; Napoli-Bologna (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.