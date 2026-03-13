Napoli | Conte è l’ancora Manna chiude i contratti chiave

Il Napoli ha annunciato che il direttore sportivo Giovanni Manna ha definito i contratti chiave per la squadra, concentrandosi sulla figura dell’allenatore Antonio Conte come elemento centrale della strategia futura. Manna ha comunicato che Conte rappresenta un punto di riferimento importante per il club, mentre il club sta lavorando per rafforzare la rosa con nuovi accordi.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha delineato la strategia del Napoli per il futuro immediato, ponendo l’accento sulla figura dell’allenatore Antonio Conte come elemento fondante della stabilità tecnica. La gestione dei rinnovi contrattuali di giocatori chiave come McTominay e Rrahmani è al centro delle priorità attuali per garantire continuità proiettata nel tempo. La squadra si trova in una fase delicata ma promettente, dove il margine di sicurezza rispetto alle inseguitrici diviene l’obiettivo primario per consolidare la posizione nella corsa alla Champions League. Il lavoro svolto finora ha trasformato un’annata complessa in un’opportunità di crescita strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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