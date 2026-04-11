Pronostico Parma-Napoli occhio Conte | sono una macchina da X

Domenica alle 15:00 si disputa la partita tra Parma e Napoli, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio della città emiliana e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Le formazioni ufficiali verranno comunicati poco prima del calcio d’inizio, mentre i tifosi potranno seguire aggiornamenti e analisi delle probabili scelte tecniche sui vari mezzi di informazione sportiva.

Parma-Napoli è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Le vittorie di fila del Napoli sono diventate cinque dopo l’1-0 di lunedì scorso nello scontro diretto con il Milan, tramortito nel finale da un gol di Politano. Antonio Conte ha vinto il duello con il collega Massimiliano Allegri e gli ha soffiato il secondo posto, portandosi a +2 sui rossoneri: l’unica anti-Inter rimasta, adesso, è la formazione campione d’Italia in carica, anche se lo scudetto, con i nerazzurri a +7 quando mancano sette giornate alla fine dei giochi, per ora resta un sogno, difficilmente realizzabile a meno di crolli improbabile da parte della capolista. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Parma-Napoli, occhio Conte: sono una “macchina da X” Parma-Napoli, le scelte di Conte: possibile maglia da titolare per AlissonLa Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, svela le possibili scelte di Conte su Alisson e Hojlund in vista di Parma–Napoli. Leggi anche: Alonso provoca Verstappen ed Hamilton: “Da 20 anni sono con una macchina che non è da top-4, altri esplodono…” Pronostici Serie A Recuperi + Coppa Italia | Napoli, Inter, Milan, Roma | Temi più discussi: I pronostici Serie A; Napoli-Milan, il pronostico di Pastore sul Big match: Partita bella, prevedo un gol di Pavlovic!; Dal ko di Napoli all'Udinese, parla Allegri: Vai lì per fare risultato, ma puoi perdere! Equilibrio o può succedere un disastro; Como, il presidente Suwarso: Fabregas piace a Manchester City e Newcastle. Occhio anche al Napoli. Pronostico Parma-Napoli, occhio Conte: sono una macchina da XParma-Napoli è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Parma-Napoli, il pronostico secondo la nostra intelligenza artificialeParma-Napoli pronostico risultato IA 32ª giornata Serie A: quote analisi statistiche precedenti intelligenza artificiale ... gazzetta.it Il Pronostico: Risultato Esatto Inter-Roma 2-1 Napoli-Milan: 2-2 Lazio-Parma: 2-1 Le analisi dei match su bottadiculo.it #coppaitalia #pronostico #bolletta #schedina bottadiculo - facebook.com facebook