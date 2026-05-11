Martedì alle 18:45 si disputa il match tra Modena e Juve Stabia, valido per il turno preliminare dei playoff di Serie B. La partita si svolge in trasferta per le Vespe, che hanno segnato pochi gol nelle ultime uscite. Sono disponibili notizie, statistiche, formazioni probabili, oltre a informazioni su come seguire la diretta tv e lo streaming.

Modena-Juve Stabia è una partita valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La lunga ed estenuante regular season di Serie B si è conclusa venerdì scorso, con i primi verdetti che hanno riguardato promozioni (Venezia e Frosinone) e retrocessioni (Pescara, Reggiana, Spezia) dirette. Ora non resta che scoprire i nomi della terza squadra promossa in massima serie e della quarta retrocessa che invece farà il viaggio opposto, sprofondando nell’inferno della C. A stabilirlo come ogni anno spetterà a playoff e playout. (Instagram modenafcofficial) – Ilveggente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Modena-Juve Stabia: fuori casa le Vespe pungono poco

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