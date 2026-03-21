Juve Stabia-Spezia 3-1 Le vespe pungono gli aquilotti sprofondano ancora

Nella 32ª giornata di campionato, la Juve Stabia ha battuto lo Spezia con il punteggio di 3-1. La partita si è svolta a Castellammare di Stabia, dove le vespe hanno iniziato con determinazione e concluso con una vittoria convincente. Lo Spezia ha subito una sconfitta che contribuisce a un momento difficile per la squadra ligure.

Castellammare di Stabia, 21 marzo 2026 – Parte bene e finisce male l'avventura dello Spezia nello stadio della Juve Stabia nella 32esima giornata. Dopo il vantaggio di Aurelio, infatti, i campani rimontano e vanno a segno tre volte, lasciando fermi gli aquilotti a 30 punti, vicino al fondo della classifica. Donadoni conferma la difesa della sfida casalinga con l'Empoli e fa qualche nodifica a centrocampo, anche in virtù dell'assenza per squalifica (che si sente) di Bandinelli. La prima palla indirizzata verso Radunovic arriva al 7', ma la debole conclusione di Gabrielloni è facile preda del portiere. Ma al 19'... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Juve Stabia-Spezia 3-1. Le vespe pungono, gli aquilotti sprofondano ancora Articoli correlati SERIE B/ Juve Stabia-Carrarese 1-1, Torregrossa nel finale riprende le VespeTempo di lettura: 2 minutiUn punto (1-1) che muove la classifica ma non regala alla Juve Stabia la spinta che cercava per consolidare la zona play... Spezia-Reggiana 0-1: gli aquilotti sprecano, gli emiliani segnanoLa Spezia, 28 febbraio 2026 – Finisce male al Picco per lo Spezia che cede nello scontro salvezza alla Reggiana, dominando totalmente nel numero di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve Stabia Spezia 3 1 Le vespe pungono... Temi più discussi: Juve Stabia - Spezia in Diretta Streaming | DAZN IT; Pronostici Juve Stabia-Spezia: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 21.03.2026 Serie B; Statistiche Juve Stabia - Spezia: Risultati Calcio; Juve Stabia-Spezia, le parole di mister Donadoni alla vigilia e le probabili formazioni del match. LIVE Juve Stabia-Spezia 3-1 Serie B 2025/2026: Gol di Alvin OkoroSerie B 2025/2026, 32a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juve Stabia-Spezia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Lo Spezia sfida la Juve Stabia: Donadoni conferma AdamoCastellammare di Stabia - Donadoni ha salvato la panchina, nonostante il rigore di Saporiti. Adesso deve traghettare in porto lo Spezia, non una missione facile. Anzi. Il pareggio con l'Empoli ha camb ... ilsecoloxix.it JUVE STABIA - SPEZIA 1-1 ALL'INTERVALLO Un episodio, quello del rigore che vale il pareggio dei padroni di casa, non chiarito neanche dalle diverse angolazioni mostrate dalle telecamere durante il replay facebook Spezia, la ricetta Donadoni: “Coraggio e concentrazione per battere la Juve Stabia” x.com