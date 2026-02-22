Pronostico Juve Stabia-Modena | il fattore salta alla quinta

La partita tra Juve Stabia e Modena si gioca per la quinta volta in campionato, perché il fattore casa ha sempre deciso l’esito nelle precedenti sfide. Le due squadre si affrontano con obiettivi diversi e cercano punti importanti. La Juve Stabia ha vinto due delle ultime tre partite, mentre il Modena punta a evitare la sconfitta in trasferta. La sfida promette emozioni e battaglie intense, con entrambe pronte a dare il massimo sul campo.

© Ilveggente.it - Pronostico Juve Stabia-Modena: il fattore salta alla quinta

Juve Stabia-Modena è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Nelle ultime quattro incroci che ci sono stati tra queste due formazioni, il fattore campo ha sempre fatto la differenza. Ora, questa volta, almeno analizzando il momento delle deus quadre e la classifica, crediamo possa saltare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Juve Stabia e Modena sono divise da due soli punti a favore dei canarini. Entrambe sono in corsa per i playoff ed entrambe sognano di entrarci alla fine di questa stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it Il Modena e l’insidia Juve Stabia : "Scontro diretto, ma senza ansie"Il Modena affronta la Juve Stabia in un match decisivo e senza tensioni, secondo quanto affermano i protagonisti. Leggi anche: Pronostico Juve Stabia-Bari: continua l’imbattibilità casalinga Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pronostici Juve Stabia-Modena: Statistiche, Analisi, Dove in TV 22.02.2026 Serie B; Juve Stabia - Modena - Serie B 2025/2026 pronostico; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 9/1526 di sabato 21 febbraio 2026; Dentro la partita. Campani imbattibili in casa, gialli da trasferta. Sfida nella sfida tra i registi Gerli e Leone. Pronostico Juve Stabia vs Modena – 22 Febbraio 2026Nel calendario di Serie B, la sfida del 22 Febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Romeo Menti mette di fronte due realtà con ambizioni distinte. Juve Stabia ... news-sports.it Juve Stabia-Modena, sfida playoff al Menti: Vespe imbattute in casa, Canarini sesti a +2Alla 25ª giornata di serie B il Modena è sesto a 40 punti e la Juve Stabia settima a 38: al Menti una sfida chiave per la zona playoff tra due squadre in forma ... ilgazzettinovesuviano.com Juve-Como è spareggio Champions: scatta l'ora di Yildiz Il pronostico x.com Juventus-Como (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - facebook.com facebook