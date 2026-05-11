Alle ore 14:00 sulla BNP Paribas Arena si svolgerà il match tra Luciano Darderi e Alexander Zverev. La partita si giocherà nella giornata del 12 maggio 2026 a Roma. Entrambi i giocatori si affronteranno in questa competizione senza ulteriori dettagli sul percorso o sulle precedenti sfide. Le quote e le previsioni sono state aggiornate in vista di questa sfida.

Luciano Darderi e Alexander Zverev inizieranno la loro sfida non prima delle ore 14:00 sulla BNP Paribas Arena. Nel turno precedente, l’azzurro ha battuto a sorpresa Tommy Paul rimontando un set e un break di svantaggio con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 dopo due ore e 23 minuti. Un segnale importante per lui, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Luciano Darderi – Alexander Zverev, Roma 12-05-2026

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