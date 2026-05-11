Pronostico e quote Jannik Sinner – Andrea Pellegrino Roma 12-05-2026

Alle ore 15:00 sul campo centrale di Roma, Jannik Sinner e Andrea Pellegrino scenderanno in campo per un incontro che si preannuncia importante. La sfida è prevista nel programma della giornata e i due tennisti si preparano a confrontarsi in questa partita che si svolgerà nel torneo in corso. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati e sono disponibili per gli appassionati.

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Jannik Sinner e Andrea Pellegrino si affronteranno a partire da non prima delle ore 15:00 sul campo centrale. Nel turno precedente il numero uno del mondo ha aggiornato i suoi record schiantando il povero Popyrin per 6-2 6-0. Sono ora 25 le vittorie consecutive complessive, e 30 contando i soli Masters 1000, includendo Parigi 2025.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Andrea Pellegrino, Roma 12-05-2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostico e quote Andrea Pellegrino – Luca Nardi, Roma 07-05-2026Andrea Pellegrino e Luca Nardi chiuderanno il programma sulla nuova BNP Paribas Arena, dunque in serata, si spera con una buona cornice di pubblico,... Pronostico e quote Jannik Sinner – Sebastian Ofner, Roma 09-05-2026Jannik Sinner e Sebastian Ofner apriranno il programma sul campo centrale intorno alle ore 19:00. Argomenti più discussi: Pronostico Sinner-Popyrin quote terzo turno Masters 1000 Roma; Sinner-Zverev pronostico, quote e dove vedere la finale Masters 1000 Madrid; Pronostico Sinner-Zverev quote finale Masters 1000 Madrid; Sinner-Zverev pronostico e quote, la chicca sulla Finale dell'ATP di Madrid. Pronostico e quote Jannik Sinner – Alexei Popyrin, Roma 11-05-2026 ift.tt/u1qQNjP #scommesse #pronostici x.com Sinner-Popyrin, c'è l'australiano tra Jannik e gli ottavi a Roma: il pronosticoPronostico Sinner-Popyrin quote analsisi precedenti match terzo turno Masters 1000 Roma Atp in programma lunedì 11 maggio alle ore 19 ... gazzetta.it