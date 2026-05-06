Pronostico e quote Andrea Pellegrino – Luca Nardi Roma 07-05-2026

Il match tra Andrea Pellegrino e Luca Nardi è in programma nella serata del 7 maggio 2026 alla nuova BNP Paribas Arena di Roma. La partita sarà l'ultima del programma e si svolgerà probabilmente davanti a un pubblico numeroso, a condizione che le condizioni meteorologiche siano favorevoli. Le quote e i pronostici sono stati già diffusi, anticipando un incontro molto atteso dagli appassionati.

Andrea Pellegrino e Luca Nardi chiuderanno il programma sulla nuova BNP Paribas Arena, dunque in serata, si spera con una buona cornice di pubblico, meteo permettendo. Il pugliese ha dovuto passare per le qualificazioni mentre il pesarese ha ricevuto una wild card, e non sono state partite banali quelle che ha dovuto vincere il classe. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Andrea Pellegrino – Luca Nardi, Roma 07-05-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Alexei Popyrin – Matteo Berrettini, Roma 07-05-2026Prima sfida in un torneo ufficiale sulla terra battuta tra Alexei Popyrin e Matteo Berrettini con la prospettiva di incontrare Mensik nel secondo... Pronostico e quote Anna Bondar – Qinwen Zheng, WTA Roma 05-05-2026Anna Bondar e Qinwen Zheng inizieranno la loro sfida di primo turno alle 11:00 del mattino sulla BNP PARIBAS Arena, il nuovo impianto da 7. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronostici tennis oggi 5/5/2026: quote Internazionali d'Italia; Pronostico Martin Landaluce - Andrea Pellegrino - Quote & Statistiche - 5 maggio 2026, Roma, ATP; Pronostico Pellegrino-Nardi 7 Maggio: Primo Turno ATP Roma 2026; Pronostico Jaime Faria - Pablo Llamas Ruiz - Quote & Statistiche - 5 maggio 2026, Roma, ATP. Lo sfogo di Andrea Pellegrino agli Internazionali d’Italia: cosa è successo nella sfida delle qualificazioniAndrea Pellegrino si è preso il Foro Italico con una prestazione solida e tenace, conquistando il primo accesso in carriera a un main draw di un Masters ... oasport.it Andrea Pellegrino qualificato a Roma: il sorteggio gli riserva un derby italiano al primo turnoUna cosa è certa: ci sarà un quinto italiano al secondo turno degli Internazionali d'Italia 2026 in campo maschile. Quattro lo sono già perché, dato il ... oasport.it Una vittoria che lascia l'amaro in bocca per Andrea Pellegrino. Il tennista Azzurro ha superato lo spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 6-2; 3-6; 6-2; e si è regalato il tabellone principale del Masters 1000 di Roma, il primo Masters 1000 della sua carri - facebook.com facebook Lo sfogo di Andrea Pellegrino agli Internazionali d’Italia: cosa è successo nella sfida delle qualificazioni - x.com