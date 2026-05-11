Martedì si gioca la partita tra Celta Vigo e Levante, valida per la trentaseiesima giornata della Liga. L’incontro si svolge in una fase decisiva del campionato, con l’obiettivo di avvicinare le squadre alle posizioni europee. La sfida si tiene in un momento in cui l’Europa League si avvicina, e le due squadre sono pronte a darsi battaglia sul campo. Sono disponibili informazioni su come seguire la partita e le formazioni in campo.

Celta Vigo-Levante è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico L’Europa League è sempre più vicina. Soprattutto dopo la vittoria dello scorso fine settimana sul campo dell’Atletico Madrid. Il Celta Vigo sta giocando un finale di stagione molto importante e adesso vuole chiudere i conti. Non è semplice, ma nemmeno impossibile. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non è semplice perché il Levante è in piena corsa per la salvezza. Ha bisogno assoluto di punti per tirarsi fuori. Ma sa benissimo che su questo campo è assai difficile. Una sconfitta, forse, non chiuderebbe del tutto i discorsi salvezza, ed è da mettere sicuramente in preventivo il fatto che, da questa sfida, si potrebbe uscire con zero punti.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Celta Vigo-Levante: il tris per l’Europa League

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pronostico Friburgo-Celta Vigo: in Europa fanno pauraFriburgo-Celta Vigo è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Quella tra Friburgo e Celta...

Pronostico Celta Vigo-Maiorca: seconda di fila per l’EuropaCelta Vigo-Maiorca è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Per il Celta Vigo è...

Argomenti più discussi: RC Celta de Vigo - Levante UD | pronostico & migliori quote | 12.05.2026; Pronostico Villarreal - Levante: analisi e quote; Atlético Madrid - RC Celta de Vigo | pronostico & migliori quote | 09.05.2026; Pronostico Celta Vigo vs Levante – 12 Maggio 2026.

Celta Vigo-Levante (martedì 12 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I Granotas credono nell’impresa ift.tt/vRLEKrM #scommesse #pronostici x.com