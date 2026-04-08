Pronostico Friburgo-Celta Vigo | in Europa fanno paura

Domani si gioca la sfida tra Friburgo e Celta Vigo, valida per i quarti di finale di Europa League. La partita si svolge allo stadio della squadra tedesca e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Entrambe le squadre hanno passato le fasi precedenti del torneo e si preparano per affrontarsi in un match che può decidere l'accesso alle semifinali. La sfida è molto attesa dagli appassionati di calcio europeo.

Friburgo-Celta Vigo è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Quella tra Friburgo e Celta Vigo è una sfida aperta a qualsiasi risultato, perché parliamo comunque di due club che in generale, soprattutto gli spagnoli, vivono un ottimo momento di forma. Il Friburgo si può addirittura leccare le ferite per aver perso contro il Bayern Monaco nello scorso fine settimana dopo il doppio vantaggio ribaltato negli ultimi dieci minuti. Dimostrazione, comunque, vedendo quello che ha fatto la squadra di Kompany a Madrid, di una formazione viva. Il Celta è un osso duro e dà la sensazione, anche per via della personalità che ha dimostrato nel corso degli ultimi mesi, di potersela giocare alla grande. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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