Pronostico Celta Vigo-Maiorca | seconda di fila per l’Europa

Da ilveggente.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pronostico Celta Vigo-Maiorca si basa sulla recente forma delle squadre e sulla posizione in classifica. Il Celta Vigo ha ottenuto due vittorie consecutive in casa, mentre il Maiorca cerca di migliorare i risultati in trasferta. Entrambe le squadre vogliono portare a casa i tre punti per consolidare le rispettive ambizioni. La partita si gioca domenica e sarà importante per le loro prospettive nel campionato. La sfida promette emozioni e colpi di scena.

Celta Vigo-Maiorca è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Per il Celta Vigo è sicuramente un momento positivo. Quattro risultati utili nelle ultime cinque – anche se una sola vittoria in Europa League – ma una squadra che comunque sta dimostrando di essere viva. E che vuole tornare in Europa pure il prossimo anno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La qualificazione, dopo un avvio di stagione complicato, è decisamente vicina. E contro un Maiorca che è tutt’altro che tranquillo e tutt’altro che in forma – tre sconfitte nelle ultime cinque partite – le possibilità di vittoria sono davvero altissime. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

