Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B, si sfidano Avellino e Catanzaro. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con indicazioni sulle formazioni che scenderanno in campo. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte consecutive nelle ultime settimane, situazione che ha influenzato la loro posizione in classifica e la corsa alla salvezza diretta.

Avellino-Catanzaro è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Le due sconfitta di fila rimediate nel corso delle ultime settimane hanno rimesso (poco) in discussione la salvezza diretta dell’Avellino. I punti di distacco sono diversi e anche i playoff, a dire il vero, non è che siano poi così lontani. Ma Ballardini con i suoi uomini farebbe bene prima a guardarsi indietro. Il Catanzaro viene dall’amarezza di essere stato raggiunto quando era anche in superiorità numerica, nei minuti di recupero dal Monza. Il pareggio del Ceravolo è un boccone amarissimo da mandare giù, ma i calabresi di Aquilani anche in altre circostanze hanno dimostrato di avere la forza di reagire immediatamente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Avellino-Catanzaro: così tutti felici

Pronostico PAOK-Betis: tutti felici in questo modoPAOK-Betis è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili...

Pronostico Levante-Valencia: in questo modo tutti feliciLevante-Valencia è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Due squadre che...

Temi più discussi: Catanzaro è la mia vita, contro l’Avellino grandi battaglie. Mazzone? Il numero uno: amarcord Palanca; Tabellino partita Catanzaro vs Venezia; US Catanzaro - Monza | pronostico & migliori quote | 06.04.2026; Pronostico Avellino-Catanzaro: così tutti felici.

Pronostico Avellino-Catanzaro: così tutti feliciAvellino-Catanzaro è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Avellino vs Catanzaro – 11 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Avellino e Catanzaro del 11 Aprile 2026, in programma alle 17:15 presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi, si presenta come un ... news-sports.it

PRONOSTICO! VOTA CON LA REAZIONE: VITTORIAPAREGGIO SCONFITTA FORZA PALERMO - facebook.com facebook