Catanzaro-Bari diretta | calabresi avanti Classifica live

Al termine dei 90 minuti, il Catanzaro ha concluso avanti nel match contro il Bari. I calabresi, con questo risultato, mantengono il vantaggio nella partita in corso. Il Bari, invece, deve ottenere almeno un pareggio per garantirsi la salvezza nei playout, mentre una vittoria potrebbe permettergli di sperare nella salvezza diretta. La classifica live si aggiorna in tempo reale in base all'esito di questa sfida.

Catanzaro-Bari, tutto in 90': i biancorossi di Moreno Longo devono pareggiare per essere sicuri di fare i playout, mentre con una vittoria potrebbero anche sperare di salvarsi direttamente. In caso di ko c'è la possibilità di retrocessione. Tante le combinazioni, tutto in 90'. Nella diretta in fondo: i calcoli, la classifica aggiornata e la diretta del match. Catanzaro-Bari diretta 14' In basso la classifica aggiornata: se le partite finissero così il Bari sarebbe in C. 12' Verrengia porta avanti il Catanzaro: 1-0. 11' Ha segnato il Pescara contro lo Spezia. Cambia qualcosa per il Bari: al momento in caso di ko sarebbe in Serie C.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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