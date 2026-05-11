Pronostici Tottenham-Leeds | marcatore e tiri in porta

Da ilveggente.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si affrontano Tottenham e Leeds in una partita di Premier League. I londinesi cercano di allungare sulla zona retrocessione e avvicinarsi alla salvezza, mentre i visitatori vogliono ottenere punti importanti in chiave salvezza. Le due squadre scenderanno in campo con obiettivi diversi, in una sfida che potrebbe influenzare le prossime giornate di campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pronostici Tottenham-Leeds: i londinesi hanno la possibilità di allungare sul West Ham e vedere la salvezza da vicino. Le scelte Un’occasione troppo importante, contro una squadra salva, per avvicinare la salvezza. De Zerbi cerca la prima vittoria interna da quando si è seduto sulla panchina del Tottenham. E potrebbe essere un lunedì sera decisivo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Leeds è salvo. Il West Ham dopo la sconfitta di ieri non lo può più riprendere. Quindi gli ospiti sono in una giornata di festa. Ormai la salvezza è cosa a due appunto tra la squadra che al momento sarebbe retrocessa e il Tottenham, che ha la possibilità di allungare a +4.🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostici tottenham leeds marcatore e tiri in porta
© Ilveggente.it - Pronostici Tottenham-Leeds: marcatore e tiri in porta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

RECAP: Tuesday’s Premier League Games

Video RECAP: Tuesday’s Premier League Games

Notizie correlate

Pronostici Manchester United-Leeds: marcatore e tiri in portaUnited-Leeds, i pronostici del match: le dritte in chiave player building della sfida dell’Old Trafford Alla ricerca di punti pesanti con cui...

Pronostici Tottenham-Crystal Palace: marcatore e tiri in portaTottenham-Crystal Palace, i pronostici del match: dal marcatore ai tiri in porta, ecco tutte le dritte A caccia di punti preziosissimi in ottica...

Argomenti più discussi: Pronostico Tottenham-Leeds: analisi e probabili formazioni 11/05/2026 Premier League; Tottenham-Leeds (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per gli Spurs ...; Pronostico Tottenham - Leeds - Premier League; Pronostico Tottenham-Leeds: il tris e la prima in casa.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web