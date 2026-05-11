Domani si affrontano Tottenham e Leeds in una partita di Premier League. I londinesi cercano di allungare sulla zona retrocessione e avvicinarsi alla salvezza, mentre i visitatori vogliono ottenere punti importanti in chiave salvezza. Le due squadre scenderanno in campo con obiettivi diversi, in una sfida che potrebbe influenzare le prossime giornate di campionato.

Pronostici Tottenham-Leeds: i londinesi hanno la possibilità di allungare sul West Ham e vedere la salvezza da vicino. Le scelte Un’occasione troppo importante, contro una squadra salva, per avvicinare la salvezza. De Zerbi cerca la prima vittoria interna da quando si è seduto sulla panchina del Tottenham. E potrebbe essere un lunedì sera decisivo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Leeds è salvo. Il West Ham dopo la sconfitta di ieri non lo può più riprendere. Quindi gli ospiti sono in una giornata di festa. Ormai la salvezza è cosa a due appunto tra la squadra che al momento sarebbe retrocessa e il Tottenham, che ha la possibilità di allungare a +4.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Tottenham-Leeds: marcatore e tiri in porta

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