Il Manchester United affronta il Leeds in una partita valida per la Premier League, con l’obiettivo di ottenere punti importanti per avvicinarsi alla zona alta della classifica. La sfida si svolge all’Old Trafford, uno stadio tradizionalmente caldo e ricco di tifosi. Si attende una gara caratterizzata da tentativi di tiro in porta e da possibili marcatori, con attenzione anche ai giocatori coinvolti nelle azioni offensive di entrambe le squadre.

United-Leeds, i pronostici del match: le dritte in chiave player building della sfida dell’Old Trafford Alla ricerca di punti pesanti con cui staccare l’ Aston Villa, il Manchester United ospita il Leeds nella classica partire da non fallire. In fiducia e in una buona condizione psico-fisica, i Red Devils partono con i favori del pronostico contro Okafor e compagni, pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Tra le file dei padroni di casa, è Cunha il jolly che potrebbe fare la differenza con le sue giocate. Autore di 72 tiri (fruttati sette gol con un XG del 5,93 in Premier League ), il brasiliano è la classica mina vagante dello scacchiere di Carrick, pronto ad incunearsi nella difesa del Leeds con velocità, tecnico, ritmo e qualità.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Manchester United-Leeds: marcatore e tiri in porta

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